تمثال الأميرة ديانا يجمع الأخوين هاري وويليام في "لقاء خاص"

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن مصادر مطلعة، أن هاري وويليام سيعقدان "لقاء خاصا" بعد فترة شهدت توتر العلاقات بين الأخوين في الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يحضر كلا من الأمير ويليام، وشقيقه الأصغر هاري، إزاحة الستار عن تمثال الأميرة ديانا، والذي من المقرر وضعه في حديقة قصر كنسينغتون احتفالاً بعيد الميلاد الستين للأميرة الراحلة.

واستبعدت المصادر أن يكون ظهورهما معا نهاية الخلافات المحتدمة بين الأميرين، إذ لا يزال ويليام غاضبا من هاري بعد تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل التي انتقد فيها العائلة الملكية، لكن المصادر أشارت في الوقت ذاته إلى أن الشقيقين يعتزمان عقد لقاء خاص بعد الحدث، في محاولة لتسوية خلافاتهما.

وكشفت تقارير صحفية، في مايو/أيار الماضي أن الأمير تشارلز، يخطط لطرد ابنه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من العائلة المالكة.

كانت صحيفة "تليغراف" ذكرت نهاية الشهر الماضي، أن الأمير تشارلز، ونجله الأمير ويليام سيعقدان قمة ملكية لمناقشة مستقبل العائلة المالكة في بريطانيا خلال أسابيع، بعد وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث.

وأكدت التقارير أن الأمير تشارلز يسعى إلى إعادة تنظيم القصر الملكي البريطاني، بما في ذلك تقليص دائرة الأشخاص المقربين للعرش البريطاني من أفراد العائلة الملكية.