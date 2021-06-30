ماذا فعلت "العاصفة السوداء" في هونغ كونغ؟... فيديو

تعرضت هونغ كونغ لعاصفة مطرية "سوداء"، أجبرت السلطات على إغلاق المدارس وتعليق عمليات التطعيم الخاصة بفيروس "كورونا"، كما تسببت في تعطيل حركة المواصلات على العديد من الطرق.

وتسبب تلك العاصفة في فيضانات وانهيارات أرضية تسببت في تعطيل حركة المواطنيين بالعديد من المناطق، بحسب تقرير عن العاصفة "المطرية السوداء"، نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.

A landslide in Cheung Sha, Lantau.



Video: Eddie Tse Sai-kit pic.twitter.com/lTmOGnvBv8 — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) June 28, 2021

ويظهر مقطع فيديو نشرته الصحيفة الصينية قوات النجدة والشرطة وهي تحاول حماية المواطنين من الانهيارات الأرضية، التي أغلقت عدة طرق.

ونشرت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" مقطع فيديو يرصد لقطات متنوعة لما تسببت فيه العاصفة التي وصلت إلى ذروتها يوم الاثنين الماضي.

Hong Kong issued its first black rainstorm warning of the year after torrential rain caused mudslides and flooding across the city. pic.twitter.com/AHm8eb7vBv — DW News (@dwnews) June 29, 2021

ولفتت "دويتشه فيله" إلى أن "العاصفة السوداء" تسببت في فيضانات طالت معظم أنحاء هونغ كونغ، مشيرة إلى أنها تسببت في تعطيل العديد من مظاهر الحياة.