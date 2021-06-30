الدفاع التركية تعلن إنقاذ 42 طالب لجوء محاصرين على الحدود

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، إنقاذها 42 طالب لجوء حوصروا على الحدود في ولاية أدرنة الواقعة شمال غربي البلاد.

وكشفت الوزارة في بيان لها أن المجموعة المحاصرة كانت على الخط الفاصل بين تركيا واليونان، مشيرة إلى أن 12 شخصا منهم كانوا عراة بالكامل، حسبما نقلته وكالة الأنباء التركية "الأناضول"

وذكرت الوزارة أن اليونان طردت هذه المجموعة تجاه تركيا بعد اعتداء الأمن عليهم بالضرب المبرح ومنع الطعام والشراب عنهم.

وأكدت الوزارة نقل طالبي اللجوء إلى قضاء ناظم بيك لتلبية احتياجاتهم الإنسانية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لتحديث اتفاق الهجرة المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

ووقع الاتحاد الأوروبي وأنقرة في 2016، اتفاقا للهجرة، يقضي بإيواء تركيا للمهاجرين على أراضيها مقابل مساعدات مالية من الاتحاد.