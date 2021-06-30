فرنسا تؤيد العقوبات ضد المجر بسبب قانون المثليين

أعرب كليمان بون، وزير الدولة للشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الفرنسية، عن تأييده لفرض عقوبات مالية على المجر بسبب قانونها الأخير الذي يحظر "الترويج للمثلية الجنسية للقاصرين".

موسكو - سبوتنيك . وكتب بيون في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر": "أنا ضد إخراج المجر من الاتحاد الأوروبي. لكني أفضل فرض العقوبات بدلاً من ذلك".

وأضاف بيون، أنه يؤيد أيضا تعزيز أدوات تعليق التمويل لدول الاتحاد الأوروبي التي توافق على القوانين المماثلة، مشيرا إلى أن الإجراءات الحالية المتعلقة بهذه القضية "طويلة جدا وهشة".

من جانبها، رفضت السلطات المجرية المزاعم القائلة بأن التشريع الجديد يعمل على تضييق مجتمع المثليين، مؤكدة أنه جزء من استراتيجية الدولة لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال.

يشار إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، أقر البرلمان المجري تشريعا يحظر نشر المواد المتعلقة بالمثلية الجنسية بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. وأثارت هذه الخطوة رد فعل عنيف من القيادة الأوروبية وبعض دول الاتحاد.