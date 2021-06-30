باكو تعرض على يريفان بدء مفاوضات ترسيم الحدود

أعلن وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيراموف، اليوم الأربعاء، أن باكو تعرض على يريفان بدء مفاوضات ثنائية حول ترسيم الحدود.

باكو - سبوتنيك. قال بيراموف، متحدثا في الاجتماع الثالث والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود: "بعد تحرير حدود الدولة مع أرمينيا من الاحتلال الذي دام 30 عامًا، تقوم أذربيجان حاليا ببناء البنية التحتية لمراقبة الحدود على طول حدود الدولة. ونعرض على أرمينيا بدء مفاوضات ثنائية بشأن ترسيم الحدود، وتتوقع أذربيجان رد فعل إيجابي".

في وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن حوالي 40 جنديا أرمنيا انتهكوا الحدود وتوغلوا في عمق الأراضي الأذربيجانية باتجاه قرية أرمودلو في منطقة كيلبجار، ووصفت وزارة الدفاع الأرمينية بيان الجانب الأذربيجاني، حول عبور الجنود الأرمن لحدود الدولة، بأنه تضليل.

وفي 27 أيار/مايو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أسر ستة جنود أرمن أثناء محاولتهم عبور الحدود.

بدورها أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، أن الجنود كانوا يقومون بأعمال هندسية في المنطقة الحدودية.

وكانت وزارة الدفاع الأرمنية اتهمت في 12 أيار/مايو الماضي، القوات المسلحة الأذربيجانية بالقيام ببعض الأعمال اـ"ترسيم الحدود" في إحدى المناطق الحدودية في منطقة "سيونيك"؛ دون ذكر تفاصيل.

وجدير بالذكر، أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا، برعاية روسيا، اتفاقًا لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ (المتنازع عليه)، دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الثاني /نوفمبر 2020.