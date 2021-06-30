بريطانيا ترد على تصريحات الرئيس بوتين حول السفينة البحرية

قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، "إن السفينة الحربية البريطانية "إتش أم أس ديفندر" تصرفت وفقا للقانون الدولي وكانت تقوم بمرور بريء عبر المياه الإقليمية الأوكرانية".

جاءت تصريحات المملكة المتحدة هذه، عقب تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الدورة الـ18 من حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، الذي عقده اليوم الأربعاء.

وردّ المتحدث باسم جونسون: "إنني قلت بأن هذه السفينة البحرية الملكية كانت تمر مرورا بريئا عبر المياه الإقليمية الأوكرانية وفقا للقانون الدولي"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وتعتبر القضايا المتعلقة بالرعاية الصحية من أكثر المواضيع تداولا وبخاصة في فترة تفشي جائحة "كورونا"، بالإضافة لمواضيع تتعلق بالاقتصاد والتعليم واستعداد المدارس للعام الدراسي الجديد، ومواضيع السياحة والصناعة.

يذكر أن برنامج "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين" ينظم سنويا منذ عام 2001، باستثناء عامي 2004 و2012، وتجاوزت مدة أطول هذه الحوارات الـ4 ساعات و45 دقيقة عام 2013.