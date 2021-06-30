إيران: نرصد ونتابع جميع التحركات في منطقة الخليج

قال الأدميرال حسين خانزادي، قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، إن قواته البحرية ترصد وتتابع بدقة تحركات كل القطع البحرية الأوروبية والأمريكية في منطقة الخليج.

وذكرت وكالة "إرنا" في تقرير مطول لها، اليوم الأربعاء، أن تصريح خانزادي جاء خلال لقاء جمعه بالأدميرال فينداير، قائد القوة البحرية الفرنسية، اليوم، على هامش حضورهما مؤتمر "رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي"، والذي يقام، حاليا، في جزيرة ريونيون.

وأوضح حسين خانزادي أن منطقة الخليج وبحر عمان اتسمت بالأمن والاستقرار، دوما، لكنها شهدت في السنوات الأخيرة حالة من الفلتان الأمني، خاصة عند مضيق باب المندب ومنطقة خليج عدن، مشددا على أن وجود قوات التحالف الغربي في منطقة الخليج ليس مبررا لدى إيران، معتبرا انتشار القطع البحرية الأوروبية والأمريكية بجوار الشواطئ الإيرانية لن يمر دون احتجاج من بلاده.

وأكد الأدميرال حسين خانزادي، قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، أن مسؤولية تأمين المناطق البحرية في منطقة جغرافية بعينها، يجب أن تقع على دول المنطقة نفسها.

وبدوره، أشاد قائد القوة البحرية الفرنسية، الأدميرال فينداير، بأداء إيران خلال فترة رئاستها لـ"مؤتمر رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي"، داعيا إلى مواصلة عقد اللقاءات الثنائية، بدعوى خفض التوترات في منطقة الخليج.