إيطاليا تعلن سحب كل قواتها من أفغانستان

أكد وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، اليوم الأربعاء، انتهاء عملية سحب كل القوات الإيطالية من أفغانستان.

روما- سبوتنيك. وأوضح غويريني: "بالأمس، انتهت عملية سحب القوات الإيطالية من أفغانستان بشكل رسمي"، موضحا أن ذلك لا يعني انتهاء الجهود الدولية وخصوصا الإيطالية، في دعم أفعانستان.

وأوضح بحسب بيان، أن دعم أفغانستان سوف يستمر بطرق مختلفة، مضيفا: "على سبيل المثال، تعزيز التعاون في مجال دعم وتطوير المؤسسات الأفغانية".

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية، في نيسان/ أبريل الماضي، بدء سحب قواتها بشكل تدريجي من أفغانستان لتنتهي العملية بشكل كامل في 11 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وبدأت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبينها إيطاليا، سحب قواتها من أفغانستان في الأول من أيار/ مايو الماضي. وبالأمس أعلنت ألمانيا أيضا أنها سحبت آخر جندي تابع لها في أفغانستان، لتنهي بذلك مهمة دامت نحو 20 عاما.

وتعتبر ألمانيا ثاني أكبر دولة مشاركة بقوات بعد الولايات المتحدة. ويبلغ عدد القوات الألمانية المشاركة في المهمة 1100 جندي، من بين إجمالي مهمة الناتو البالغ قوامها نحو 10 آلاف جندي.

وكان من المقرر انسحاب القوات الألمانية بحلول منتصف آب/ أغسطس المقبل، إلا أنها سارعت في تنفيذ عملية الانسحاب.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق، أن جدول انسحاب القوات من أفغانستان قد يتغير، بتغير الظروف في هذا البلد؛ بعد أن هاجمت "طالبان" قواعد ووحدات الحكومة الأفغانية.

تصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.