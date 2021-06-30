الحكم على الممثلة أليسون ماك بالسجن 3 سنوات لدورها في شبكة اتجار بالجنس

قضت محكمة أمريكية، اليوم الأربعاء، بسجن الممثلة أليسون ماك، نجمة المسلسل التلفزيوني الشهير (سمولفيل) ثلاث سنوات بعد إدانتها بجرائم منها الاتجار بالجنس.

ووفقا وكالة "رويترز"، فإن ماك اعتذرت باكية لضحاياها وأسرتها قبل النطق بالحكم ووصفت أفعالها بأنها "مسيئة وكريهة وغير قانونية".

وأضافت الوكالة أن ماك (38 عاما) قد أقرت سابقا بالذنب في تهمتي الابتزاز والتآمر عام 2019.

Smallville star Alison Mack sentenced to 3 years in prison pic.twitter.com/2VdF5wZwKF — Captain Worf (@WorfDelm2016) June 30, 2021

وخلال إقرارها بالذنب اعترفت ماك بأنها أكرهت امرأتين على العمل في تلك المجموعة من خلال تهديدهما بنشر معلومات مسيئة عنهما.

هذا وكان أعضاء سابقون في شبكة "نكسيفم" قد شهدوا ضد زعيمها كيث رنيير خلال محاكمته، قائلين إنه "أسس ناديا سريا للنساء كان يبقيهن فيه على أنظمة غذائية قائمة على التجويع مع وضع وشم بالحروف الأولى من اسمه على أجسادهن وفي بعض الأحيان يأمرهن بممارسة الجنس معه".

وتضمنت أوراق القضية استخدام قياديين في المجموعة، من بينهم ماك، صورا للضحايا وهن عاريات ومواد فاضحة أخرى لإجبارهن على الانصياع للأوامر