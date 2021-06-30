بوركينا فاسو: الرئيس يتولى مهام الدفاع بعد إقالة وزيرين

أقال رئيس بوركينا فاسو، روش كابوري، اليوم الأربعاء، وزيري الأمن والدفاع بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عقب توالي الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص في يونيو/ حزيران الجاري.

الرباط - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة، أن الرئيس كابوري سيتولى مهام وزير الدفاع، بدل الوزير المقال شريف سي، وأنه تم تعيين العقيد بارتيليمي سيمبوريه، مساعدا لوزير الدفاع.

وأضاف البيان أنه تم تعيين ماكسيم كوني، بدل وزير الأمن أوسيني كومباوري.

يأتي هذا التعديل الوزاري استجابة لمطالب الأحزاب التي نددت بتدهور الوضع الأمني، وطالبت بإقالة الحكومة.

وأعلنت المعارضة قبل أيام عن تنظيم مسيرات حاشدة يومي 3 و4 يوليو/تموز المقبل احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية في البلاد.

وقتل أكثر من 135 شخصا في هجمات دامية نفذها تنظيم القاعدة الإرهابي شمال بوركينافاسو في 5 يونيو/حزيران الجاري.

وتعاني ساحل العاج مثل جيرانها في منطقة الساحل مالي والنيجر وبوركينافاسو من العنف المسلح منذ عام 2015.

ويعد شمال ساحل العاج القريب من بوركينافاسو ومالي، المنطقة الأكثر تضررا من الهجمات المسلحة التي ينفذها مسلحو القاعدة وداعش (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا).