وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفليد

أعلنت عائلة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد اليوم الأربعاء، وفاة رامسفيلد عن عمر ناهز 88 عاما.

جاء هذا في بيان صادر عن عائلة وزير الدفاع الأسبق، لم يوضح سبب الوفاة، بحسب موقع شبكة "سي إن إن".

وقالت العائلة إنها تشارك ببالغ الحزن نبأ وفاة رامسفيلد، الذي وصفته بأنه "رجل دولة أمريكي وزوج مخلص وأب وجد وجد أكبر".

وقال البيان إن التاريخ قد يتذكره بسبب إنجازاته غير العادية على مدى 60 عاما في الخدمة العامة.

وأشار البيان إلى رامسفيلد كان محبوبا على المستوى الأسري والاجتماعي في مدينة تاوس بولاية نيو مكسيكو.

يتبع...