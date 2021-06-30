إيران: إغلاق المعابر الحدودية مع باكستان إلى إشعار آخر

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن إغلاق المعابر الحدودية مع باكستان إلى إشعار آخر.

أفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن نائب محافظ سيستان وبلوجستان للشؤون الأمنية والشرطية الإيرانية، محمد هادي مرعشي، أعلن إغلاق 3 معابر حدودية برية بين بلاده وباكستان، ضمن مجموعة من الإجراءات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا.

ونقلت الوكالة عن لسان مرعشي أنه سيجري تعليق الزيارات البرية لرعايا الطرفين الإيراني والباكستاني حتى إشعار آخر، بدعوى أن هذا الإجراء يأتي في سياق الإجراءات الاحترازية للسلطات الإيرانية الهادفة إلى احتواء وباء كورونا، وعدم تفشيه.

وأوضح نائب محافظ سيستان وبلوجستان للشؤون الأمنية والشرطية الإيرانية، محمد هادي مرعشي، أن عملية التصدير والاستيراد بين الجانبين، الإيراني والباكستاني، تسير بانسيابية، لكنها شدد على وجوب إجراء السائقين فحوصات فيروس كورونا قبل دخولهم إلى الأراضي الإيرانية.

في سياق متصل، أكد مسؤول إيراني كبير في وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن طهران تسعى لتطعيم الأشخاص دون سن الـ 18 عاما بلقاح "باستور" المحلي.

وقال مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، علي رضا رئيسي، إنه خلال الأسابيع الستة القادمة سيصل طهران نحو 9 ملايين جرعة من لقاح كورونا، وبأنه في الوقت الحالي سيتم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن هناك 6 لقاحات مضادة لكورونا يتم تطويرها في البلاد، منها لقاح "بركت" الذي حصل على الترخيص الطارئ للتطعيم به، وتلقاه قائد الثورة الإسلامية، علي خامنئي.

وشدد على أن لقاح "باستور" المحلي سيحصل على الترخيص الطارئ للتطعيم به، خلال الأسبوع الجاري أو المقبل، كما سيحصل لقاح "رازي" على الترخيص الطارئ في غضون شهر أو شهرين.