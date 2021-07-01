الرئيس الأفغاني السابق: بعثة الناتو في أفغانستان فشلت

صرح الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، أن بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان التي دامت 20 عاما قد فشلت.

لندن – سبوتنيك. وقال كرزاي في مقابلة مع صحيفة "تايمز" البريطانية: "البلد في خلاف. الشعب الأفغاني يعيش معاناة هائلة".

وأضاف: "من أتى إلى هنا منذ 20 عاما بحجة مكافحة التطرف والإرهاب، لم يتمكنوا من القضاء عليهما، بل وازدهر التطرف في أفغانستان خلال وجودهم هنا، وهذا ما أسميه بالفشل".

وأشار كرزاي إلى أن قوات الناتو والولايات المتحدة كان ينبغي أن تساهم في استقرار الوضع في البلاد، بدلا أن تقتحم قرى ومنازل أفغانية، تقصف الناس وتقتل العائلات.

ويأتي ذلك في ظل إعلان حركة "طالبان" السيطرة على عدد من النقاط الأمنية، والاستحواذ على معدات وذخائر للقوات الأمنية، فضلا عن أسر عدد من أفرادها في ولايات أفغانية مختلفة.

وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

وتزامن ذلك مع بدء الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، سحب القوات من أفغانستان، مطلع الشهر الماضي، وتأكيد إدارة الرئيس الأفغاني، أشرف غني، على قدرة القوات الأمنية التعامل مع التحديات الأمنية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الأسبوع الماضي، أن جدول انسحاب القوات من أفغانستان قد يتغير، بتغير الظروف في هذا البلد؛ بعد أن هاجمت طالبان قواعد ووحدات الحكومة الأفغانية.