وزير الدفاع الأمريكي يناقش مع نظيره الألماني "التأثير الضار للمنافسين"

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ناقش مع نظيرته الألمانية، أنيغريت كرامب-كارينباور "التأثير الضار للمنافسين".

واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان البنتاغون: "اتفق الزعيمان على أنه يجب مواصلة التعاون المتين بين الولايات المتحدة وألمانيا، وتعزيز حلف الناتو، إنهاء سحب القوات من أفغانستان".

وأضاف البيان أنهما "اتفق أيضا على الحفاظ على النظام العالمي المؤسس على قواعد، والتصدي للتأثير الضار للمنافسين الاستراتيجيين".

ومن الجدير بالذكر، أن عادة ما يعتبر المنافسين الاستراتيجيين الأساسيين للولايات المتحدة روسيا والصين.