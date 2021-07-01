السلطات الاتحادية الأمريكية تبدأ التحقيق في انهيار مبنى سكني في فلوريدا

أعلن القائم بأعمال نائب وزير التجارة الأمريكي، جيمس أولهوف، أن السلطات الاتحادية الأمريكية ستبدأ التحقيق في انهيار مبنى سكني بولاية فلوريدا، الذي أدى إلى سقوط الكثير من الضحايا.

واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي له: "اليوم أعلن المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا التابع لوزارة التجارة الأمريكية، اليوم، أنه سيبدأ تحقيقاً فنياً كاملاً في أسباب الانهيار الجزئي لمبنى "تشامبلين تاورز ساوث" في سيرفسايد، ولاية فلوريدا، في 24 حزيران/يونيو".

هذا ووقعت مأساة انهيار المبنى السكني، الذي تم تشييده قبل 40 عاما في مدينة سيرفسايد قرب ميايامي، صباح الخميس، وكان يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه.