أكثر من 300 مستوطنة في أوكرانيا دون كهرباء

قالت الخدمة الصحفية لدائرة الطوارئ الحكومية في البلاد، اليوم الخميس، إن أكثر من 300 مستوطنة في ست مناطق في أوكرانيا فقدت إمدادات الطاقة بسبب الرياح العاتية والأمطار والعواصف الرعدية.

وأضاف البيان: "في 1 يوليو(تموز)، نتيجة لتعقيد الأحوال الجوية (هبوب الرياح والأمطار والعواصف الرعدية) وبسبب تشغيل أنظمة الحماية الأوتوماتيكية لخطوط نقل الطاقة الكهربائية، تم إلغاء تنشيط 302 مستوطنة في ست مناطق".

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق لفوف، تشيرنيفتسي، ترنوبل، كييف، كيروفوغراد ودنيبروبيتروفسك تُركت جزئيًا دون كهرباء.

وقال خبراء الأرصاد إن المقدار الشهري لهطول الأمطار في يوليو، من المتوقع أن يكون 34-91 ملم.