تايوان تؤكد عزمها الدفاع عن سيادتها وديمقراطيتها... بعد تصريحات الرئيس الصيني

أعلنت تايوان، اليوم الخميس، أنها عازمة على الدفاع عن سيادتها وديمقراطيتها، وذلك بعد تصريحات الرئيس الصيني.

وأكدت تايوان عزمها الدفاع عن سيادتها وديمقراطيتها، الذي لم يتغير بعد أن تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ باستكمال "إعادة التوحيد" مع الجزيرة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأفادت تقارير أن القوات الجوية التابعة للجيش الصيني نشرت وحدة جديدة من مقاتلات الشبح الثقيلة من طراز"J-20" تحت قيادة القطاع الشمالي بقصد حراسة مضيق تايوان.

وتزامن نشر أقوى مقاتلات صينية مع الاحتفالات بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الحاكم في الصين، بحسب تقارير محلية.

مدى الشبح الصينية رسالة إلى كوريا واليابان

ونشرت مجلة "ميلتاري واتش" تقريرا عن التحرك الصيني الجديد المتمثل بنشر مقاتلات الشبح، أشارت فيه إلى أن هذه المقاتلات تتمتع بمدى واسع يسمح لها بتغطية مضيق تايوان بالكامل.

ونقلت المجلة عن الخبير البحري العسكري الصيني، لي جي، الذي أكد أن "الانتشار الجديد لطائرة J-20، الذي تم الإعلان عنه قبل الذكرى المئوية للحزب الشيوعي في الأول، يهدف إلى إخبار كوريا الجنوبية واليابان أن الصين تعزز دفاعها الجوي على طول الساحل".

ويتابع الخبير العسكري، منوها إلى أن إرسال هذه المقاتلة "يحذرهم من الانضمام لواشنطن والتدخل في قضية تايوان".

الشبح الصينية تغطي 2000 كيلومتر

وأوضح الخبير الأساس المنطقي لنشر هذه المقاتلات: "لن يتم نشر أي من مقاتلات J-20 بالقرب من السواحل، نظرًا لمداها القتالي الذي يزيد عن 2000 كيلومتر، وهو أكثر من كافٍ لتغطية المقاطعات الساحلية في البر الرئيسي، وتايوان".