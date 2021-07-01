الإبقاء على الحدود الإسبانية لسبتة ومليلية مع المغرب مغلقة لشهر آخر

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن حدود سبتة ومليلية، اللتين تفصلان إسبانيا عن المغرب، ستظل مغلقة لمدة شهر آخر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفقًا للقيود الجديدة التي فرضتها السلطات الإسبانية، لن يُسمح للقادمين من المغرب بدخول البلاد، بحسب الوكالة الأوروبية "شنغن".

عندما قررت الحكومة الإسبانية إغلاق الحدود مع المغرب، أكدوا أنهم كانوا يتبعون مبدأ المعاملة بالمثل فقط.

في السابق، تم الإعلان عن حظر دخول الوافدين من المغرب ليكون ساري المفعول حتى 30 يونيو/حزيران، وتماشيا مع إعلان الوزارة الجديد، ستبقى الحدود مغلقة حتى 31 يوليو/تموز.

حتى الآن، سجلت إسبانيا 3792.642 حالة إصابة بفيروس كورونا و80789 حالة وفاة.

وأعلنت الحكومة على أن 53.1% من السكان قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا، في حين تم تطعيم 36.3% بشكل كامل.

في وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسبانية عن تمديد حظر السفر على الوافدين من البرازيل وجنوب أفريقيا حتى 20 يوليو، حيث يسجل كلا البلدين معدلات إصابة عالية.