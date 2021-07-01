لحظة سقوط طيار من مقاتلة "إف-16" بسبب عطل مفاجئ...مصيره غير معروف

اضطر قائد مقاتلة نفاثة من طراز "إف-16" أمريكية، للهبوط اضطراريا بعد تعرض طائرته لعطل مفاجئ، في قاعدة ليوواردن الجوية في هولندا.

واستخدم الطيار مقعد القاذف، بعدما واجهت الطائرة مشاكل أثناء الإقلاع، بقاعدة ليوواردن، صباح اليوم الخميس، بحسب ما ذكره موقع "نذرلاند نيوز".

Pilot ejects from Belgian F-16 at Leeuwarden airbase in The Netherlands. Condition of the pilot currently unknown. https://t.co/hBeE11jHw9 pic.twitter.com/LQiPFLUfNl — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 1, 2021

وصرحت مصادر لمحطة "إن أو إس"، بأن الطائرة واجهت مشاكل أثناء الإقلاع واضطر الطيار إلى استخدام مقعد القاذف، ولم يتم الإعلان عما إذا كان أحد قد أصيب في الحادث.

وأعلن سلاح الجو الهولندي أن الحادث وقع، صباح اليوم الخميس، بطائرة مقاتلة من طراز "إف-16" في قاعدة ليوواردن الجوية.

Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse bij de vliegbasis in #Leeuwarden. Het afscheid van de F-16's is vooralsnog geschrapt na het incident https://t.co/wODOei76Yh pic.twitter.com/2WG3QYIR0U — Leeuwarder Courant (@lc_nl) July 1, 2021

وأشار سلاح الجو إلى عمل القوات على تقييم الوضع، وأنه

تم الإبلاغ عن الحادث لأول مرة لخدمات الطوارئ.

UPDATE INCIDENT: bij het opstarten vanmorgen is een F-16 een tegenoverstaand gebouw ingereden. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. De vlieger heeft zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Er is geen brand en ook geen explosie geweest. — Vliegbasis Leeuwarden (@VlbLeeuwarden) July 1, 2021

نشرت صحف محلية صورا لقائد المقاتلة لحظة سقوطه المفاجئ بالمظلة، فيما علقت وسائل إعلام أن حالة الطيار الصحية غير معروفة حتى الآن.