أستراليا تعلن اكتمال سحب قواتها من أفغانستان

أعلنت استراليا، اليوم الخميس، اكتمال سحب قواتها من أراضي جمهورية أفغانستان.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، عن مصادر عسكرية أسترالية ، قولها: "وفقا للإطار الزمني للانسحاب، كان من المقرر استكمال عملية الانسحاب في 11 أيلول/سبتمبر، لكن قواتنا جميعها تغادر الآن".

وكانت استراليا تحتفظ بنحو 80 عسكريا، ضمن مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان.

ومنذ بدء دخول القوات الأسترالية ضمن مهمة "الناتو" في أفغانستان، عام 2001، لقي 41 جنديًا حتفهم، وأصيب الكثير منهم.

وتدخلت الولايات المتحدة، وحلفاءها في "الناتو"، عسكريا في أفغانستان، لمحاربة حركة "طالبان" المتشددة، بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، التي استهدفت الولايات المتحدة، بواسطة أربع طائرات تجارية.

وبدأ حلف شمال الأطلسي الانسحاب من أفغانستان، اعتبارا من الأول من أيار/مايو الماضي، وأعلنت إيطاليا وألمانيا، أخيرا، انتهاء عملية سحب كل قواتهما من أفغانستان.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة، باعتبارها تمتلك أكبر عدد للقوات في أفغانستان، بدء الانسحاب من هذا البلد، اعتبارا من أول أيار/مايو الماضي؛ لتكتمل العملية في 11 أيلول/سبتمبر المقبل.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، بوقت سابق، أن جدول انسحاب القوات من أفغانستان قد يتغير، بتغير الظروف في هذا البلد؛ بعد أن هاجمت "طالبان" قواعد ووحدات الحكومة الأفغانية.

وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.