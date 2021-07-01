السيسي يوجه رسالة إلى الشعب الصيني… فيديو

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب الصيني، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، الذي تم تأسيسه عام 1921.

ذكر ذلك المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية على فيسبوك، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن السيسي وجه كلمة إلى الشعب الصيني بهذه المناسبة.

ووجّه السيسي رسالة تهنئة إلى الشعب الصيني والحكومة بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الحاكم في البلاد، مشيرا إلى أن التجربة الصينية تمثل قصة نجاح، وأن الكثير من الدول تسعى لدراستها والاستفادة منها.

وتحتفل الصين بهذه المناسبة، التي تحدث عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، أمام تجمع ضخم في بكين، مؤكدا أن بلاده تسير على مسار تاريخي لا رجعة فيه.

ولفت شي جين بينغ إلى أن الحزب الشيوعي الصيني عمل على رفع دخل المواطنين واستعادة الكرامة الوطنية، مضيفا: "الحزب حقق تجديد شباب وطني".

وتابع: "عمل الحزب الشيوعي الصيني على انتشال عشرات الملايين من الفقر، كما أنه غيّر مشهد التنمية العالمية".

ويرجع تاريخ تأسيس الحزب الشيوعي الصيني إلى الأول من يوليو/ تموز 1921، من الطبقة العاملة، وكان يهدف إلى إقامة المجتمع الشيوعي، اعتمادا على "الماركسية - اللينينية" وأفكار ماو تسي تونغ، بحسب ما ذكرته صحيفة "الشعب" الصينية، في تقرير عن الحزب الشيوعي الصيني، ذكرت فيه أن الحزب الذي أسسه 70 عضوا عام 1921، أصبح عدد أعضائه عام 1991 نحو 50 مليون عضو.