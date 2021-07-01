الحرس الثوري لا يمتلك معلومات حول وفاة ضابط أمريكي قد يكون شارك في اغتيال سليماني

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، أنه لا معلومات حتى الآن حول وفاة ضابط أمريكي، قد يكون شارك في عملية قتل قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني، في بغداد، العام الماضي.

طهران - سبوتنيك. وقال شريف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بخصوص الأنباء عن العثور على جثة ضابط أمريكي في قاعدة "العديد" الأميركية في قطر، وسط مزاعم بأنه شارك في عملية قتل سليماني : "ليس لدي معلومات حول الأمر في الوقت الحالي، إذا كانت هناك معلومات يمكننا نشرها، وسنعلن عنها".

وكانت وكالة "آزاد نيوز" (آنا) الإيرانية، ذكرت أن هذا الضابط في القوات الجوية الأمريكية موجود على قائمة منفذي اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الأحد الماضي، وفاة الطيار المقدم جيمس ويليس (55 عاما)، وذلك في حادث لا يتعلق بالأعمال القتالية داخل قاعدة "العديد" الجوية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الوفاة كانت يوم السبت 26 حزيران/يونيو الماضي.

وأشار البيان إلى أن ويليس كان من ضمن عناصر عملية "العزم الصلب"، التي تشنها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش (المحظور في روسيا) في العراق وسوريا.

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/كانون الثاني 2020، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.