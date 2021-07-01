الاتحاد الأوروبي يوسع قائمة الدول التي سترفع عنها قيود السفر المتبادل

أضاف المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، 10 دول أخرى إلى قائمة البلدان التي سترفع عنها قيود السفر المتبادل اعتبارا من اليوم (1 يوليو/ تموز)، بناء على تطورات انتشار فيروس كورونا، التي تضم 25 دولة منها دول عربية .

أمستردام - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي اليوم، على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي، "عقب مراجعة التوصية بشأن الرفع التدريجي للقيود المؤقتة المفروضة على السفر غير الضروري من وإلى الاتحاد الأوروبي، قام المجلس بتحديث قائمة البلدان التي ينبغي رفع قيود السفر غير الضرورية".

وأضاف البيان، "اعتبارًا من 1 تموز/ يوليو 2021، يجب على الدول الأعضاء رفع قيود السفر تدريجيا لمواطني، ألبانيا، أرمينيا، أستراليا، أذربيجان، البوسنة والهرسك، بروناي دار السلام، كندا، إسرائيل، اليابان، الأردن، لبنان، الجبل الأسود، نيوزيلاندا، قطر، مولدوفا، مقدونيا الشمالية، رواندا، السعودية، صربيا، سنغافورة، كوريا الجنوبية، تايلاند، الولايات المتحدة، كوسوفو، والصين، رهنا بالمعاملة بالمثل".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي توصل في 20 أيار/ مايو، إلى قائمة الدول التي سيرفع عنها القيود المفروضة للسفر المتبادل مع دول ثالثة، وذلك بناء على حملات التطعيم الجارية وتطور انتشار فيروس كورونا. وحذر المجلس الأوروبي الدول الأوروبية من رفع قيود السفر لدول ليست ضمن القائمة الحالية، مشيرا إلى أن قائمة الدول الحالية قابلة للتجديد والتحديث كل أسبوعين تبعا لتفشي الوباء في تلك الدول.