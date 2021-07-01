أمريكا تصنف تركيا ضمن قائمة الدول التي يجند فيها الأطفال

واشنطن - سبوتنيك. وأدرجت واشنطن الدولة الوحيدة المتمتعة بالعضوية في الناتو في قائمة تشمل 15 دولة حيث تقوم بها القوات الحكومية أو الشرطة أو قوات الأمن أو القوات شبه العسكرية المدعومة من الحكومة في عام 2020 بتجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود.

وتُعرِّف وزارة الخارجية الأمريكية الطفل الجندي بأنه أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا يتم تجنيده قسرًا في الجيش، أو متطوعًا في حال يقل عمره عن 15 عامًا.

وتشمل القائمة إلى جانب تركيا كل من أفغانستان وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإيران والعراق وليبيا ومالي ونيجيريا والصومال وجنوب السودان وسوريا وفنزويلا واليمن.