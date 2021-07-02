مسؤول أمريكي يحذر من انهيار وشيك للبنان

كشف الوكيل السابقل لوزارة الخارجية الأمريكية​ للشؤون السياسية، ​ديفيد هيل،​ أن ​الوضع الاقتصادي​ في ​لبنان​ يواجه كارثة كبرى، محذرا من أن "انهيار لبنان بات وشيكا".

وفي ​مقابلة خاصة​ مع قناة "CNBC"، قال هيل إن "قادة لبنان بحاجة إلى إظهار الإرادة للإصلاح قبل تقديم أي ​مساعدة​ خارجية"، مؤكدا أنه "لن تكون هناك أي خطة إنقاذ دولية للبنان، لكن ستكون هناك مساعدة كبيرة لتحقيق برنامج الإصلاح".

وردا على سؤال حول استمرار لقاءات المسؤولين الأمريكيين بحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، قال هيل: "هو حاكم ​المصرف المركزي​ وهو شخصية أساسية للمضي قدما".

وأضاف قائلا بهذا الصدد: "لست هنا للدفاع عن سلامة أو توجيه اتهام لأحد، ولكن لا مؤشرات تدينه بما يخص الفساد المالي، والتحقيقات لم تنته بعد".

وتابع هيل قائلا: "نحن نلتقي مع الجميع في لبنان باستثناء الإرهابيين".

وشدد على أن "مفتاح الباب في أيدي القادة اللبنانيين، وعليهم أن يثبتوا لنا أن لديهم الإرادة والقدرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة حتى لا يضيع أي تمويل دولي"، مضيفا: "يجب ألا يتوقع اللبنانيون خلاصا خارجيا".