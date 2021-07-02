طالبان تعلق على انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة باغرام

علق الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم الجمعة، على انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان.

وقال الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة "سبوتنيك"، "نعتبر إجلاء جميع القوات الأمريكية من قاعدة باغرام خطوة إيجابية ونسعى إلى انسحاب القوات الأجنبية من جميع أنحاء البلاد. هذا في صالحهم ومصلحة الأفغان".

ووصف مجاهد إجلاء جميع القوات الأمريكية من قاعدة باغرام بالـ"خطوة الإيجابية".

وأضاف أنه "يمكن للأفغان الاقتراب أكثر من السلام والأمن مع الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، قد أعلن في وقت سابق اليوم، مغادرة جميع العسكريين الأمريكيين وقوات التحالف قاعدة باغرام ليلة أمس، وانتقال السيطرة عليها إلى قوات الدفاع والأمن الأفغانية.

وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من أفغانستان، وسحب آخر قواتها هناك، بحلول 11 أيلول/ سبتمبر المقبل، تاريخ الذكرى العشرين لهجمات عام 2001، التي قادت واشنطن للإطاحة بنظام "طالبان".

ويعتزم نحو 7 آلاف من القوات غير الأمريكية، معظمها من دول حلف شمال الأطلسي- إلى جانب قوات من أستراليا ونيوزيلندا وجورجيا-، المغادرة بحلول الموعد نفسه.