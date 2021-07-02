ألبانيا تتطلع إلى تعزيز جيشها بطائرات مسيرة تركية

وأفاد موقع إخباري ألباني عن رصد اعتمادات قدرها 8.2 مليون يورو لوزارة الدفاع الألبانية من أجل شراء طائرات مسيرة

وتريد وزارة الدفاع الألبانية شراء طائرات مسيرة من إنتاج شركة "بايكار ديفينس" التركية.

وقد يكون تخصيص هذا المبلغ الضئيل نسبيًا، دليلا على أن ألبانيا تريد شراء طائرة "بايراكتار" وهي طائرة مسيرة صغيرة الحجم لا يتجاوز وزنها عند الإقلاع 9.9 كيلوغرام أو طائرة صغيرة الحجم أخرى تقلع وتهبط عموديا ولا يتجاوز وزنها عند الإقلاع 30 كيلوغراما.

ومن الجدير ذكره أن ألبانيا أصبحت في العام الماضي أول مشتر لنظام الحماية من هجمات الطائرات المسيرة الذي صنعته شركة "ناشيونال وور تكنولوجيز ديفينس سيستيمز" التركية.