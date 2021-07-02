الولايات المتحدة تجمد تطبيق عقوبات الإعدام

قررت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، تجميد عقوبات الإعدام على المستوى الاتحادي.

ونقلت رويترز عن وزير العدل الأمريكي، ميريك غارلاند، بيانا قال فيه: "يجب أن تضمن وزارة العدل معاملة عادلة وإنسانية لكل فرد في نظام العدالة الجنائية".

وأضاف الوزير الأمريكي قائلا: "أثيرت مخاوف بشأن مواصلة تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد، لتطبيقها وتأثيرها غير المتناسب على الأشخاص الملونين". معلنا تجميد كل الإعدامات على المستوى الاتحادي إلى أن "تعيد الوزارة النظر في السياسات والإجراءات على صعيد عقوبة الإعدام".

تأتي تلك الخطوة بعد أن عمدت إدارة ترامب إلى تنفيذ عدد قياسي من أحكام الإعدام، حيث استأنفت تنفيذ أحكام الإعدام بوتيرة غير مسبوقة رغم تراجع هذه العقوبة في الولايات المتحدة والعالم، ونفذت 13 حكما بالإعدام.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد وافقت، في مارس/آذار الماضي، على إعادة النظر في الحكم بالإعدام على مفجر ماراثون بوسطن جوهر تسارناييف، لتورطه في تخطيط الهجوم الإرهابي 2013، الذي خلف مقتل ثلاثة أشخاص وجرح نحو 280 آخرين.

وتقدمت وزارة العدل الأمريكية، قبل مغادرة الرئيس السابق دونالد ترامب لمنصبه، باستئناف لقرار صادر عن محكمة الاستئناف، يأمر بإجراء محاكمة جديدة نتيجة الجرائم التي أدين بها تسارناييف، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وتمثل هذه القضية تحديا للرئيس جو بايدن، الذي قال "إنه يريد إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي".