برنامج الأغذية العالمي يستأنف عملياته في إقليم تيغراي

أعلن منسق الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي تومي تومبسون، اليوم الجمعة، أن البرنامج استأنف توصيل المساعدات إلى إقليم تيغراي الإثيوبي.

وحسب "رويترز"، قال تومبسون إن البرنامج يواجه مشكلات مستمرة في الوصول، وأنه "متأخر بشدة" في توصيل إمدادات ضرورية لمن يواجهون خطر المجاعة.

وأضاف إن القتال استمر في بعض "البؤر الساخنة"، مشيرا إلى أنه تم حصار 35 من موظفي البرنامج أثناء الأعمال القتالية.

وأوضح أن "برنامج الأغذية العالمي علق عملياته لنحو 48 ساعة فحسب، وبعدها سرعان ما بدأنا العمل في الشمال الغربي وربما ننجح بحلول مطلع الأسبوع في الوصول إلى نحو 40 ألفا".

وتابع "نأمل في بدء الانتشار في المناطق الوسطى التي تعرضت لقصف شديد".

كما عبر عن تفاؤله بإمكانية إقامة جسر جوي في الأيام المقبلة لتسريع توصيل المساعدات.

وأمس الخميس، أكدت إثيوبيا على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتوسيع نطاق الدعم للاحتياجات الإنسانية المتزايدة فى إقليم تيغراي.

يذكر أن جبهة تحرير تيغراي – الحزب الحاكم للإقليم سابقا – أعلنت يوم الاثنين، أنها عادت إلى السيطرة على عاصمة الإقليم ميكيلي، بعد ما يقرب من 8 أشهر من القتال، فيما أعلنت الحكومة المركزية التي أطاحت بها وقف إطلاق نار فوري من جانب واحد لأسباب إنسانية، حسب تعبيرها.