"بورصة لندن" تبحث اتفاقا مع "رويترز" بشأن توزيع محتوى إخباري

تبحث بورصة لندن مع وكالة الأنباء "رويترز" اتفاقا بشأن توزيع محتوى إخباري، حسبما أعلنت مجموعة "بورصة لندن"، اليوم الجمعة.

ونقلت "رويترز" عن مجموعة بورصة لندن، أن البورصة تجري "نقاشا جيدا مستمرا" مع الوكالة بشأن اتفاقهما على توزيع محتوى إخباري، وهي المحادثات التي تأتي في أعقاب خلاف حول قصر "رويترز" استخدام موقعها الإلكتروني على الاشتراكات المدفوعة.

من جانبه، صرح ديفيد شويمر، الرئيس التنفيذي للمجموعة في فعالية للمستثمرين عبر الإنترنت، قائلا: "تجمعنا علاقة جيدة مستمرة ومناقشات جيدة مستمرة مع رويترز".

وترى أندريا ريمين ستون، رئيسة مجموعة البيانات والتحليلات في مجموعة بورصة لندن، أن الأخبار "ضرورية" لشؤون أعمال المجموعة، وأنها تعتبر "العلاقة مع رويترز محورية"، مشيرة إلى أن المجموعة تستخدم الوكالة في كل منتج لديها.