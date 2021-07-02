بايدن: انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان لن يكتمل قريبا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان لن يتم في وقت قريب، مضيفا أنه يتوقع بقاء بعض القوات الأمريكية على الأرض هناك بعد الشهر سبتمبر/ أيلول المستهدف.

واشنطن- سبوتنيك. وردا على سؤال بشأن الخروج المزمع من أفغانستان أوضح الرئيس الأمريكي: "لن يتم ذلك في الأيام القليلة المقبلة. لا، نحن على الطريق الصحيح، بالضبط في ما يتعلق بالمكان الذي نتوقع أن نكون فيه، لكن لن نكون قادرين على القيام بكل ذلك بحلول شهر سبتمبر، ستبقى هناك بعض القوى".

وأضاف بايدن في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، أنه واثق من أن القادة الأفغان لديهم القدرة على دعم الحكومة، لكنه قلق بشأن القضايا الداخلية.

وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من أفغانستان، وسحب آخر قواتها هناك، بحلول 11 أيلول/ سبتمبر المقبل، تاريخ الذكرى العشرين لهجمات عام 2001، التي قادت واشنطن للإطاحة بنظام "طالبان".

ويعتزم نحو 7 آلاف من القوات غير الأمريكية، معظمها من دول حلف شمال الأطلسي، إلى جانب قوات من أستراليا ونيوزيلندا وجورجيا، المغادرة بحلول الموعد نفسه.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، قد أعلن في وقت سابق اليوم، مغادرة جميع العسكريين الأمريكيين وقوات التحالف قاعدة باغرام ليلة أمس، وانتقال السيطرة عليها إلى قوات الدفاع والأمن الأفغانية.