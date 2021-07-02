لوكاشينكو يغلق بشكل تام الحدود مع أوكرانيا لمنع تدفق "كميات هائلة من الأسلحة"

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اكتشاف خلايا إرهابية "نائمة" على صلة بدول غربية، منها ألمانيا والولايات المتحدة وبولندا وليتوانيا وأوكرانيا.

مينسك - سبوتنيك. وقال لوكاشينكو: "اليوم، تم الكشف عن خلايا إرهابية (نائمة)، تعرف بوحدات الدفاع، وهدف هذه الخلايا هو تغيير السلطة في يوم ما".

وأضاف لوكاشينكو، أنه أوعز لحرس الحدود بإغلاق الحدود مع أوكرانيا، قائلا: "كمية هائلة من الأسلحة تأتي من أوكرانيا إلى بيلاروسيا، لذلك، أصدرت تعليماتي لقوات الحدود بإغلاق الحدود مع أوكرانيا بشكل تام".

وتأتي هذه الخطوة، بعد خطوة سابقة اتخذها الرئيس البيلاروسي، حيث أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي، أن بلاده لن تقبل دخول طائرات قادمة من أوكرانيا كرد على إجراءات كييف.

وقال الرئيس البيلاروسي، إنه "نظرًا إلى أن أوكرانيا أغلقت رحلتنا (الرحلات الجوية البيلاروسية)، فلن نقبل نحن الطائرات القادمة من أوكرانيا ببساطة".

وكان البرلمان الأوكراني قد أقر مشروع قرار حول قطع العلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وبيلاروسيا.

وجاء في بيان المشروع الأوكراني: "الاعتراف بالنظام البيلاروسي على أنه يشكل تهديدًا للأمن الدولي فيما يتعلق بحقائق التعاون مع الإرهابيين".

الجدير بالذكر، أن أوكرانيا أوقفت بتاريخ 26 مايو/ أيار الحركة الجوية مع بيلاروسيا، حيث يُحظر على الخطوط الجوية والطائرات الأوكرانية التحليق في المجال الجوي للبلاد. بدورها، أوقفت شركة الطيران البيلاروسية "بيلافيا" الرحلات الجوية إلى أوكرانيا كرد على قرار كييف.