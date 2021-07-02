الكاظمي يؤكد للبابا فرنسيس مضي الحكومة بإعمار الكنائس الأثرية

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، مضي الحكومة بإعمار ما دمر من الكنائس الأثرية على يد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، بالإضافة إلى سعي الحكومة الجاد لإعمار مدينة أور، نظرا لأهميتها التاريخية، ولتكون مهيئة لاستقبال الوفود المسيحية للمدينة.

وأكد الكاظمي التزام الحكومة العراقية بالعمل من أجل ترسيخ المسيحيين العراقيين والأقليات الأخرى في أراضيهم كجزء أساسي من نسيج مجتمعاتهم، وتسهيل عودة النازحين والمهاجرين منهم إلى مناطقهم، وكذلك العمل على حث الجهات الكنسية العراقية لتفعيل أنشطتها الإنسانية سيما التعليمية والصحية.

من جانبه رحب قداسة البابا فرانسيس الأول، بالكاظمي والوفد المرافق له، وأكد أهمية تعزيز جهود السلام في المنطقة، وبما يحقق ازدهار الشعوب واستقرارها".

واكد سيادته التزام الحكومة العراقية بالعمل من اجل ترسيخ المسيحيين العراقيين والاقليات الاخرى في اراضيهم كجزء اساسي من نسيج مجتمعاتهم، وتسهيل عودة النازحين والمهاجرين منهم الى مناطقهم، و كذلك العمل على حث الجهات الكنسية العراقية لتفعيل انشطتها الانسانية سيما التعليمية والصحية. pic.twitter.com/tUHapaoVAO — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 2, 2021

كما التقى الكاظمي، رئيس وزراء دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وجرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتسهيل تفويج المجاميع السياحية والدينية الى مدينة اور التاريخية".

ووصل البابا فرنسيس إلى بغداد، مطلع شهر مارس/ أذار، في زيارة تاريخية للعراق استغرقت أربعة أيام، هي أول زيارة بابوية للعراق على الإطلاق.