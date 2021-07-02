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    انهيار مبنى سكني في مدينة ميامي الأمريكية

    20 قتيلا و128 مفقودا بعد أسبوع من انهيار برج سكني في أمريكا

    © REUTERS / MARCO BELLO
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    قالت دانييلا ليفين كافا، عمدة مدينة ميامي ديد الأمريكية، اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 20 شخصا قتلوا، وما زال 128 شخصا في عداد المفقودين، بعد أكثر من أسبوع من انهيار مبنى سكني مكون من 12 طابقا في فلوريدا.

    وأشارت ليفين كافا وعمدة ميامي فرانسيس سواريز إلى أن إحدى الجثث الجديدة التي تم العثور عليها لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات يعمل والده في إدارة الإطفاء في ميامي. وقالت ليفين كافا للصحفيين: "كان الأمر مختلفا حقا وأكثر صعوبة بالنسبة لأول المستجيبين لدينا".

    انهيار مبنى سكني في مدينة ميامي الأمريكية
    © REUTERS / MARCO BELLO
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    وتابعت: "هؤلاء الرجال والنساء يدفعون خسائر بشرية هائلة كل يوم، وأطلب منكم جميعا، أن تبقوهم جميعا في أفكاركم وصلواتكم. إنهم يمثلون حقا الأفضل فينا جميعا، ونحن بحاجة إلى أن نكون هناك من أجلهم لأنهم هنا من أجلنا"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

    وأوضحت العمدة أن البحث عن المزيد من الضحايا هو الأولوية الأولى للسلطات، لكن خطط هدم المبنى تمضي قدما. وأضافت أن عملية الهدم قد تستغرق أسابيع.

    وقالت ليفين كافا للصحفيين: "سوف نتحرك بسرعة في اتخاذ القرار لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل حدوث الهدم. يقوم المهندسون حاليا بتقييم الشكل الذي ستبدو عليه العملية".

    استؤنفت عمليات البحث والإنقاذ مساء الخميس، بعد توقف استمر لمدة يوم، وتأمل السلطات في توسيع منطقة البحث بأمان. كان توقف عمليات البحث والإنقاذ صباح الخميس بسبب مخاوف هيكلية حددها خبراء متخصصون.

    في الأسبوع الماضي، انهار المبنى السكني على شاطئ المحيط وتحول إلى كومة من الأنقاض في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، ومنذ ذلك الحين، تسعى قوات الإنقاذ جاهدة لاستخراج جثث الضحايا أو الناجين المحتملين.

    انظر أيضا:

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    انهيار مبنى سكني في ميامي الأمريكية وأنباء عن قتلى ومفقودين... صور وفيديو
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