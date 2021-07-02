وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني وزوجته يستعدان للطلاق

قال متحدث باسم مايكل جوف، وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني وأحد أبرز الوزراء في حكومة بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن جوف انفصل عن زوجته سارة فاين وإنهما يستعدان للطلاق.

وقال المتحدث، وهو صحفي مشهور "إنه انفصال ودي تماما لم يتدخل فيه أي شخص آخر. لقد ابتعدا عن بعضهما خلال العامين الماضيين لكنهما مازالا صديقين".

وأضاف أنهما "اتفقا على الانفصال وهما الآن في عملية إنهاء إجراءات الطلاق"، وفقا لـ "رويترز".

وتابع المتحدث: "سيواصلان رعاية طفليهما وسيظلان صديقين. تدعو الأسرة الجميع للحفاظ على خصوصيتها في الوقت الراهن ولن تقدم أي معلومات إضافية".