البنتاغون يدرس إمكانية التعاون العسكري مع أوزبكستان وطاجيكستان بعد الانسحاب من أفغانستان

قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن البنتاغون لا يستبعد إمكانية التعاون العسكري مع أوزبكستان وطاجيكستان، بالإضافة إلى دول أخرى على الحدود مع أفغانستان التي تعمل واشنطن على سحب قواتها منها.

واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي في المؤتمر الصحفي في رد على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستنشئ قواعد عسكرية في أوزبكستان وطاجيكستان، بعد أن جرت مشاورات مع وزيري خارجية الدولتين في واشنطن في وقت سابق اليوم: "من السهل الافتراض أننا بالتعاون مع زملائنا في وزارة الخارجية نتواصل مع الدول الواقعة على الحدود ونحاول فهم الفرص التي قد تظهر هناك. سأدع هذه الدول تتحدث نيابة عن نفسها".

وأضاف المتحدث باسم البنتاغون، أن الولايات المتحدة تتواصل أيضًا مع دول أخرى على الحدود مع أفغانستان.

هذا وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

وتزامن ذلك مع بدء الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، سحب القوات من أفغانستان، مطلع الشهر الماضي، وتأكيد إدارة الرئيس الأفغاني، أشرف غني، على قدرة القوات الأمنية التعامل مع التحديات الأمنية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الأسبوع الماضي، أن جدول انسحاب القوات من أفغانستان قد يتغير، بتغير الظروف في هذا البلد، بعد أن هاجمت طالبان قواعد ووحدات الحكومة الأفغانية.