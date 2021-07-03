وكالة أمريكية تكشف عن مصير الموالين لواشنطن بعد انسحابها من أفغانستان

كشفت صحيفة أمريكية، يوم أمس الجمعة، عن توجيه الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبا لكل من طاجيكستان وكازاخستان وأوزبكستان لاستضافة نحو 9 آلاف أفغاني موالين لواشنطن.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أن واشنطن تستعد لنقل آلاف الأفغانيين الذين تعاونوا مع ​الجيش الأمريكي​ إلى دول أخرى من أجل حمايتهم من انتقام محتمل من حركة ​طالبان​ بعد انسحاب القوات الأمريكية، إلا أن السلطات لم تضمن حصول هؤلاء الأشخاص في وقت لاحق على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

وأعلن النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي، مايك ماكول، إنه "بحث خطة الإجلاء مع مسؤولين في إدارة بايدن، ومن بين الدول التي قد ينقل إليها من سيجري إجلاؤهم الإمارات والبحرين وقطر والكويت".

ووفقاً لماكول، سيشمل إجلاء الولايات المتحدة للمترجمين الأفغان المعرضين للخطر وأسرهم أيضاً، وأن العدد الإجمالي قد يصل إلى نحو 50 ألفاً.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الأسبوع الماضي، أن جدول انسحاب القوات من أفغانستان قد يتغير، بتغير الظروف في هذا البلد، بعد أن هاجمت طالبان قواعد ووحدات الحكومة الأفغانية.