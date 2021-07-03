أفغانستان تشيد بدعم روسيا للحل السلمي للأزمة الأفغانية

أشادت وزارة الخارجية الأفغانية، اليوم السبت، بالدعم الروسي لتسوية الأزمة في أفغانستان من خلال مفاوضات سلام بناءة بين الحكومة وحركة "طالبان" المتشددة.

وقالت الخارجية الأفغانية، في بيان "نشيد بحسن نية روسيا لإيجاد حل سلمي للأزمة الأفغانية من خلال مفاوضات سلام بناءة"، مضيفة "حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية ملتزمة بإجراء محادثات سلام هادفة تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار وإحلال سلام دائم في أفغانستان".

ودعت إلى "تشكيل لجنة دولية لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2513 الذي يرحب باتفاق الدوحة بين واشنطن وطالبان ودعوة الأفغان إلى التفاوض"، معتبرة أن "اللجنة ستؤكد بوضوح من خلال مراقبتها أن طالبان، مع عدم وفائها بالتزاماتها تجاه السلام، صعدت العنف إلى مستوى يهدد حتى أمن المنطقة واستقرارها".

وأبدت أفغانستان، مساء اليوم الأحد، موافقة مبدئية على عقد اجتماع ثلاثي مع إيران وباكستان حول الدعم الإقليمي لعملية السلام الأفغانية، في وقت تتعثر فيه المفاوضات بين الحكومة وحركة طالبان وتتصاعد العمليات القتالية بين الجانبين.

واتسمت العلاقات بين أفغانستان وباكستان بالتوتر، حيث تتهم كابول إسلام أباد بإيواء قادة حركة "طالبان"، فيما تتهم إسلام أباد كابول بالسماح لمسلحين مناهضين للحكومة بشن هجمات ضد باكستان من الأراضي الأفغانية.