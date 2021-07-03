بالفيديو..فيضان هائل يجتاح مدينة يابانية

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو لفيضان هائل اجتاح مدينة أتامي اليابانية.

وأظهر مقطع الفيديو المنشور فيضانا كبيرا اجتاح الشوارع والأزقة في مدينة أتامي الواقعة في محافظة شيزوكا، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي استمرت لساعات طويلة.

وذكرت السلطات المحلية في المدينة أن الفيضان أدى إلى انجراف العديد من المنازل في المنطقة وتسبب بفقدان أكثر من 20 شخصا بسبب قوة المياه.

وفي السياق نفسه، أعلنت قوات الطوارئ عن إطلاق عملية بحث وإجلاء للمواطنين في المنطقة، مطالبة مساعدة القوات العسكرية بالبحث ومساعدتها على نقل المواطنين من المنطقة التي ضربتها الكارثة.