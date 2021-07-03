التلفزيون الإيراني: محطة بوشهر النووية الإيرانية تعود للعمل بعد إصلاح الخلل الفني

استأنفت محطة بوشهر النووية الإيرانية، اليوم السبت، عملها بعد إصلاح الخلل الفني الذي تعرضت له في 20 حزيران/يونيو الماضي.

طهران - سبوتنيك. ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن المتحدث باسم صناعة الكهرباء في إيران مصطفى رجبي مشهدي قوله "إن محطة بوشهر (جنوب) عاودت النشاط"، مضيفا "أن إنتاج المحطة من الكهرباء توقف لعدة أيام نتيجة وقوع خلل فني فيها، وعادت المحطة إلى العمل والإنتاج بعد إصلاح الخلل".

وأشار إلى أنه "مع عودة المحطة إلى الإنتاج فإنها ستقوم بتزويد البلاد بألف ميغاوات من الكهرباء".

وكانت محطة بوشهر النووية قد توقفت عن العمل في 20 يونيو/ حزيران الماضي.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن محطة "بوشهر" النووية لم تواجه أي هجوم وأوقفت بسبب خلل فني يتم العمل على إصلاحه.