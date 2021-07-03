وزراء إسرائيليون يتلقون تهديدات بالقتل والشاباك يتحرك

تلقى وزراء إسرائيليون تهديدات بالقتل، ما استدعى تحركات من جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".

وقال موقع قناة "i24" إن وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، تمار زاندبرغ، ووزيرة النقل، ميراف ميخائيلي، من حزبي ميرتس، تلقيتا مؤخرا تهديدات بالقتل، ما دفع الشاباك الإسرائيلي إلى تعزيز أمن الوزيرتين.

وجاءت التهديدات بقتل الوزيرتين خلال الأسابيع التي تلت أداء الحكومة الائتلافية الإسرائيلية اليمين الدستورية، وبعد انتشار معلومات وصفت بالـ"مضللة" عنهما.

يشار إلى أن زاندبرغ كانت أجبرت في الشهر الماضي على الفرار من منزلها في تل أبيب مع رضيعتها بعد سلسلة من التهديدات ضدها وطفلتها في أعقاب انتشار مععلومات على الإنترنت بشأن تشريعها المقترح لتقييد التبشير للقصر.

في سياق متصل، تلقت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، ووزير العدل جدعون ساعر حماية متزايدة، بما في ذلك حماية أمنية على مدار الساعة وعربات مصفحة.

وكانت إسرائيل قد طلبت من واشنطن تأجيل إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، التي أغلقت في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لعدم "إحراج الحكومة"، وحتى لا تتسبب في صعوبات سياسية للحكومة الجديدة في الوقت الحاضر.

وطالب نتنياهو خلال لقائه بلينكن في شهر مايو/ أيار الماضي، عندما كان في منصب رئاسة الحكومة، إعادة فتح القنصلية الأمريكية في مدينة رام الله بالضفة الغربية أو بلدة أبو ديس ضواحي القدس. ورفض بلينكن طلب نتنياهو وأوضح أن الإدارة تريد أن تكون القنصلية في القدس.