مقتل 7 أشخاص على الأقل إثر انفجار قنبلة بولاية بكتيا جنوب شرقي أفغانستان

قتل 7 أشخاص على الأقل إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة بجانب طريق في منطقة أحمد أبا بولاية بكتيا جنوب شرقي أفغانستان.

وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" "استشهد ما لا يقل عن سبعة مدنيين في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في منطقة أحمد أبا بإقليم بكتيا جنوب شرق البلاد".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 52 عنصرا من حركة "طالبان" المتشددة في ضربات للقوات الجوية على معاقل الحركة بولاية هلمند جنوبي البلاد.

'Living in fear’: Explosion rips through Sikh man’s shop in Afghanistan. ⁦@divya5521⁩ reports: https://t.co/IEdTmbRRfh — Express Punjab (@iepunjab) July 2, 2021

وقالت الدفاع الأفغانية، في بيان اليوم "استهدفت القوات الجوية الليلة الماضي قواعد لطالبان في مناطق ند علي وجريشك ونهر السراج بولاية هلمند، ما أسفر عن مقتل 52 متمردا، بمن فيهم قائد بارز في طالبان ، وأصيب 41 آخرون".

وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" الأفغانية المتشددة، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

هذا وأعلنت حركة طالبان على مدار الأسابيع الماضية السيطرة على عدد من النقاط الأمنية، والاستحواذ على معدات وذخائر للقوات الأمنية، فضلا عن أسر عدد من الأفراد في عدد من الولايات.

وتزامن ذلك مع بدء الولايات المتحدة الأميركية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، سحب القوات من أفغانستان، مطلع أيار/مايو الماضي، وتأكيد إدارة الرئيس الأفغاني، أشرف غني، على قدرة القوات الأمنية التعامل مع التحديات الأمنية.