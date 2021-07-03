إيران تنفي صلاتها بهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران نفت اليوم السبت اتهامات أمريكية بأنها قدمت الدعم لهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، ونددت بالضربات الجوية الأمريكية على مسلحين تدعمهم هناك.

وقال مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، للوكالة الإيرانية للأنباء "إرنا" إن "أي ادعاء ينسب إلى إيران...أي هجوم ينفذ ضد أفراد أو منشآت أمريكية في العراق خطأ في الحقيقة ويفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الصحة والدقة".

وأضاف روانجي قائلا إن "الذريعة الأمريكية بأن مثل هذه الهجمات قد نُفذت لردع إيران وما يسمى بالجماعات المسلحة المدعومة من إيران عن شن أو دعم المزيد من الهجمات ليس لها أساس واقعي أو قانوني، لأنها تقوم على مجرد التلفيق وكذلك التفسير العشوائي للمادة 51".

وتابع قائلا "الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وفي وقت سابق، قالت واشنطن للأمم المتحدة إن الضربات الجوية أصابت منشآت تستخدمها فصائل مسلحة مسؤولة عن سلسلة متصاعدة من الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على قوات ومنشآت أمريكية في العراق.