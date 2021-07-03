الفلبين منفتحة على التعاون مع الدفاع الروسية في مكافحة الإرهاب

أعلن القائم بالأعمال المؤقت في سفارة الفلبين بموسكو روبرت فيرير، اليوم السبت، أن روسيا شريك مهم للفلبين، وخاصة في مجال الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب.

موسكو - سبوتنيك . وقال فيرير خلال مؤتمر عبر الفيديو مكرس لذكرى الـ45 عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين: "يمكن لروسيا أن تكون صوتاً قوياً في آسيا، وهي شريك هام للفلبين، وخاصة في مجال الأمن".

وأكد فيرير أن بلاده منفتحة على العمل مع وزارة الدفاع الروسية في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن روسيا لعبت دورا مهما في العملية ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في مورافي عام 2017".

كما لفت المتحدث إلى أنه في الآونة الأخيرة العلاقات بين البلدين تتطور، حيث تزداد المشاركة الاقتصادية والتبادل بين الناس.