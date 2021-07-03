طهران تذكر واشنطن بسقوط الطائرة الإيرانية فوق مياه الخليج وتوجه لها دعوة

ذكّرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، بسقوط الطائرة الإيرانية، فوق مياه الخليج، داعية إلى خروج واشنطن من المنطقة.

وتحت عنوان "إيران.. الرحلة رقم 655 إن الإيرانيين لن ينسوا"، نشرت الخارجية الإيرانية، تغريدة عبر صفحتها على "تويتر"، مذكّرة بإسقاط الطائرة المدنية الإيرانية بواسطة بارجة وينسنس في العام 1988 فوق مياه الخليج، مشيرة إلى أن نتائج تواجد الولايات المتحدة في المنطقة "ظهور التطرف وانعدام الأمن والإرهاب، ظهور داعش، استشهاد الفريق الإيراني البطل قاسم سليماني والفريق المناضل ضد الإرهاب والتطرف في المنطقة".

الرحلة رقم ٦٥٥

ان الايرانيين لن ينسوا. pic.twitter.com/WzoR9EBbpZ — 🇮🇷 الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) July 3, 2021

​وفي مثل هذا اليوم من العام 1988 أسقطت البحرية الأمريكية الرحلة رقم 655 التي كانت متجهة إلى دبي من مدينة بندر عباس الساحلية على الجانب الإيراني في الخليج، مما أدى إلى مصرع جميع ركابها ( 390 شخصا، بينهم 66 طفلا)، وتزامن الحادث مع دخول سفينة فينسينز البحرية الأمريكية في معركة مع قوارب إيرانية فى الخليج.