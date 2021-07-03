رئيس أذربيجان يوجه رسالة لبايدن يحثه على الاستثمار في قره باغ

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم السبت في رسالة وجهها إلى نظيره الأمريكي جو بايدن بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي، أنه يأمل خيرا من جهود واشنطن لإعادة السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" رسالة الرئيس الأذربيجاني التي جاء فيها: "لقد شكلت نتائج حرب قره باغ الأخيرة واقعا جيوسياسيا جديدا في المنطقة، وأرست أساسا للسلام الدائم الذي سيعزز الانتعاش الاقتصادي والتعاون الإقليمي في تلك المنطقة".

وأضاف علييف في رسالته: "أعتقد أنه وفقا للواقع الحالي يمكن للولايات المتحدة أن تقدم مساهمة كبيرة في دعم السلام وثقوم بتقريب وجهات النظر بين أذربيجان وأرمينيا على أساس الاحترام المتبادل لوحدة الأراضي والسيادة وحرمة الحدود وحاليا تجري أعمال الترميم وإعادة الإعمار في الأراضي المحررة ونود رؤية الشركات الأمريكية في هذه العملية".

وشهدت منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان عمليات حربية جديدة في عام 2020. وفي هذه العمليات لم يحالف الحظ الطرف الأرميني الذي تمكن في الحرب السابقة في بداية تسعينات القرن الـ20 من تحقيق السيطرة على المنطقة. اما الآن فقد تعهد الطرف الأرميني بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه روسيا، بوضع أجزاء من المنطقة تحت إدارة الطرف الأذربيجاني.