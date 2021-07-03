الصين تتحدث عن "سور المناعة العظيم" لمواجهة "كورونا"

وحث وزير الخارجية الصيني وانغ يي المجتمع الدولي، اليوم السبت 3 يوليو/تموز، على بناء "سور المناعة العظيم" لمحاربة جائحة كوفيد-19، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وقال وانغ في منتدى السلام العالمي التاسع، الذي عقد في جامعة تسينغهوا بالعاصمة الصينية بكين "يجب أن نواجه التحديات الوشيكة معا".

وأضاف الوزير الصيني بقوله "الأولوية الأكثر إلحاحا هي الإسراع في بناء سور المناعة العظيم، لدرء الفيروس وتجاوز التمييز السياسي وتنفيذ تعاون دولي لمكافحة الوباء".

وقدمت الصين، حيث ظهر فيروس كورونا أول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد في أواخر عام 2019، أكثر من 480 مليون جرعة لقاح لدول أخرى.

ولفت وانغ إلى إن الصين ستواصل العمل، لتحسين إمكانية الحصول على اللقاحات، والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية.