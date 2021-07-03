ترامب ينظم تجمعا في فلوريدا على غرار المؤتمرات الانتخابية

ينظم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجمعا على غرار المؤتمرات الانتخابية، اليوم السبت 3 يوليو/تموز، في ساراسوتا بولاية فلوريدا.

وتعد هذه ثاني فعالية من نوعها هذا الصيف، إذ يسعى للحفاظ على مؤيديه من الحزب الجمهوري وتعزيز حلفائه قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

ومن المتوقع أن يجتذب التجمع، الذي وُصف بأنه احتفال بيوم الاستقلال الأمريكي يتم فيه إطلاق الألعاب النارية، عدة آلاف من أنحاء الولاية التي فاز بها الجمهوري ترامب بما يزيد على ثلاث نقاط مئوية في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ومن المرجح أن ينتقد ترامب الرئيس جو بايدن، ويكرر ادعاءه الكاذب بأنه خسر انتخابات 2020 بسبب التزوير، ويحث مؤيديه على دعم حلفائه في حملاتهم لانتخابات التجديد النصفي التي يناضل فيها الجمهوريون لاستعادة سيطرتهم على الكونغرس من الحزب الديمقراطي العام المقبل.

وقال جاك بريل رئيس الحزب الجمهوري في مقاطعة ساراسوتا إنه يأمل أن يستخدم الرئيس السابق خطابه لتحفيز مؤيديه قبل انتخابات التجديد النصفي وانتخاب حاكم ولاية فلوريدا.

وأضاف بريل "آمل أن يؤدي هذا إلى تحفيز الجميع مع مُضيّنا قدما ​صوب انتخابات 2022".

وفعالية ساراسوتا هي الأحدث في خطوات عودة ترامب إلى الحياة العامة بعد خسارته في الانتخابات، وهجوم السادس من يناير/كانون الثاني على مبنى الكونغرس الذي نفذه أنصاره ممن صدقوا ادعاءه الكاذب بأن الانتخابات جرى تزويرها.

وأظهر استطلاع لرويترز/إبسوس في الفترة بين 17 و19 مايو/أيار أن نحو 53 بالمئة من الجمهوريين يعتقدون أن ترامب فاز، ويرون أن التصويت غير القانوني كان سبب خسارته، في حين أن ربع الجمهور العام يعتقدون بفوز ترامب.