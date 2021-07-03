الرئيس الإيراني يحذر من موجة خامسة من فيروس كورونا

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من موجة خامسة محتملة من فيروس كورونا المستجد قد تجتاح إيران، مع انتشار السلالة دلتا شديدة العدوى.

وقال روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي للبلاد إن السلالة دلتا دخلت البلاد من الجنوب والجنوب الشرق، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة الحرص واتباع كافة اللوائح الصحية من أجل الحد من انتشار السلالة الجديدة.

وتعد إيران من أكثر الدول تأثرا بكوفيد-19 في الشرق الأوسط، وأعلنت رسميا تسببه بوفاة أكثر من 82 ألف شخص من أصل أكثر من ثلاثة ملايين إصابة. وسبق لمسؤولين محليين أن أقروا بأن هذه الأرقام تبقى دون الأرقام الفعلية.