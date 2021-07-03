مذيعة بريطانية تسيء إلى قميص المنتخب الأوكراني بكلامها

علقت المذيعة البريطانية، كيث غارواي، على شكل قميص المنتخب الأوكراني لكرة القدم، معتبرة أن الخريطة الواضحة تشبه بقعة مادية وسخة.

وجاء هذا التعليق خلال برنامج "صباح الخير يا بريطانيا" مع ضيفها السفير الأوكراني، فاديم بريستايكو.

England will face Ukraine in the #Euro2020 quarter-final in Rome on Saturday.



Ukrainian Ambassador to the UK Vadym Prystaiko, admits to @adilray and @kategarraway that it won't be an easy game.



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وقال المذيعة البريطانية: "لا أعرف ما إذا كان بإمكانك رؤية ذلك جيدًا، ولكن هناك خريطة على مقدمة القميص من الصعب رؤيتها، ويبدو وكأنه قميص التقطه ابني من على الأرض وهو متسخ".

وفي وقت سابق طلب "اليويفا" من الاتحاد الأوكراني لكرة القدم تغطية شعار "المجد للأبطال!" على قمصان المنتخب الوطني.

كما يتم التحقق من هذا الطلب قبل كل مباراة في بطولة أوروبا.